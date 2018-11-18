ЗМІ дізналися про створення жіночого спецназу в Бельгії

У Бельгії перші жінки були прийняті на службу в армію в 1975 році. До цього вони могли бути призвані лише в період мобілізації.

В кінці 2019 року - початку 2020 року у збройних силах Бельгії з'явиться Підрозділ сил спеціального призначення, що складається виключно з жінок-військовослужбовців.

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Як повідомила телерадіокомпанія RTBF, частка жінок у бельгійській армії, чий чисельний склад нараховує 27 тис. осіб, що становить 7,8%. У складі вищого офіцерського складу збройних сил країни жінок більше - 13,9%, передає kommersant.

У Бельгії перші жінки були прийняті на службу в армію в 1975 році. До цього вони могли бути призвані лише в період мобілізації. Від загальної військової служби в Бельгії відмовилися в 1992 році. З 1 січня 2010 року відновлена строкова військова служба на добровільній основі.

Термін строкової військової служби в Бельгії обмежений трьома роками (чотирма - для кандидатів в офіцери). Потім солдати можуть або залишити армію або продовжити службу на професійній основі.