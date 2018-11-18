Трамп допустив звільнення низки співробітників Білого дому

Президент Сполучених Штатів також згадав про ймовірність відставки міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість змінити до п'яти високопоставлених співробітників своєї адміністрації.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, що вийшов в ефір у неділю, 18 листопада, передає DW.com. За словами глави держави, він розмірковує над "трьома або чотирма або п'ятьма позиціями". При цьому президент США допустив проведення двох перестановок і порівняв роботу свого апарату з "добре змащеним механізмом".

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Трамп відмовився повторити слова про те, що глава апарату Білого дому Джон Келлі залишиться на своєму посту до кінця 2020 року. Келлі "відмінно працює", - заявив Трамп, додавши, що голові апарату Білого дому "в якийсь момент захочеться йти далі".

Крім того, президент Сполучених Штатів згадав про ймовірність відставки міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Трамп підкреслив, що дуже поважає її, проте хотів би бачити Нільсен "набагато жорсткішою" у ситуації з кордоном Сполучених Штатів і Мексики.

14 листопада президент США звільнив заступника радника з національної безпеки Міру Рікардель. Днем раніше дружина глави держави через свого прес-секретаря розповсюдила заяву, в якій говориться, що Рікардель "більше не заслуговує честі працювати в Білому домі".

За інформацією американських ЗМІ, конфлікт між Меланією Трамп і Мірою Рікардель пов'язаний з організаційними питаннями візиту дружини Трампа в Африку. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс не уточнила, чим саме буде займатися тепер вже колишня помічниця радника з національної безпеки Джона Болтона.