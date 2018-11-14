Business Insider: Трамп зробив те, чого в США чекали від Росії

Американський президент поставив під сумнів чесність виборів у своїй країні й звинуватив демократів у шахрайстві.

Департамент внутрішньої безпеки США застерігав, що Росія спробує підірвати середньострокові вибори в країні, поширюючи сумніви щодо правильності підрахунку голосів. Але це зробив президент Дональд Трамп.

Як пише Business Insider, колишні керівники американської розвідки висловили занепокоєння тим, що президент Америки повторює безпідставні заяви про шахрайство на виборах, яке зазвичай відбувається якраз під час голосування в Росії. Міністр внутрішніх справ Кірстен Нільсен застерігала, що Москва «переможе, якщо їй вдасться поширити елементи сумніву серед американців щодо чесності підрахунку їхніх голосів».

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«Це, звісно, моє особисте занепокоєння: що після того, як всі проголосують, вони спробують заявити, що щось пішло не так», - пояснила Нільсен.

Директор Національної розвідки США Ден Коутс ще в червні застерігав, що Росія «наполегливо» намагається підірвати американську демократію. Але деякі колишні чиновники говорять про те, що саме Трамп просуває шкідливий наратив. Ветеран американських спецслужб з 32-річним стажем Ларі Пфайфер і колишній голова штабу ЦРУ Майкл Гайден наголосили: «Президент, умисне чи ні, грає на руку Росії. Абсолютно».

Трамп просуває теорію про те, що демократи нібито сфальшували голоси.

«Вони лише досі рахують голоси у Флориді і Джорджії. Але ж вибори були у вівторок, так? Давайте у всьому звинуватимо росіян і будемо вимагати негайних вибачень від президента Путіна», - написав Трамп у Twitter.

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Видання пояснює, що Флорида досі рахує бюлетені тому, що вони надходять поштою з-за кордону і від військових, які несуть службу далеко від Америки. Але Трамп вирішив, що ці голоси походять з якогось зловісного джерела. Тому він не хоче, щоб їх враховували. На своїй сторінці в Twitter він написав, що відсилає адвоката, щоб той «викрив шахрайство». Трамп також виступив проти перерахунку голосів у Флориді, тому що, на його думку, «чесний підрахунок більше неможливий», оскільки бюлетені «масово заражені». Також він сумнівається, що підрахунок був чесним в Арізоні.