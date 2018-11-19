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Порушує силу тяжіння: акробатка з Абу-Дабі робить вражаючі трюки на «німецькому колесі» (відео)

17:43, 19 листопада 2018
Світ
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Ця дівчина з легкістю порушує закони гравітації. Завдяки оригінальному виконанню трюків вона прославилася на весь світ. Робить їх дівчина за допомогою «німецького колеса».

Акробатка вигадує все нові і нові трюки, від яких паморочиться голова. Їх вона почала виставляти на своїх сторінці в Instagram, завдяки чому стала зіркою Інтернету.

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Теги: #гімнастика#художня гімнастика#спортивна гімнастика#спортивна акробатика#трюк серфера