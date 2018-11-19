Порушує силу тяжіння: акробатка з Абу-Дабі робить вражаючі трюки на «німецькому колесі» (відео)
17:43, 19 листопада 2018Світ
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Акробатка вигадує все нові і нові трюки, від яких паморочиться голова.
Акробатка робить вражаючі трюки на «німецькому колесі»
Це – циркова артистка на ім’я Аш Томасіні. Вона – студентка Інституту циркового мистецтва в Абу-Дабі.
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Ця дівчина з легкістю порушує закони гравітації. Завдяки оригінальному виконанню трюків вона прославилася на весь світ. Робить їх дівчина за допомогою «німецького колеса».
Акробатка вигадує все нові і нові трюки, від яких паморочиться голова. Їх вона почала виставляти на своїх сторінці в Instagram, завдяки чому стала зіркою Інтернету.
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