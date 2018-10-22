Каскадери, танцюристи та помічники на кухні: що вміють роботи Boston Dynamics (відео)

Роботи компанії Boston Dynamics вражають своїми вміннями.

На найсвіжішому відео, опублікованому у мережі кілька днів тому, собакоподібний робот вправно танцює у ритм музиці.

Інші роботи компанії володіють не менш цікавими здібностями. Наприклад, вміють стрибати та робити сальто назад. А також займатися спортом - бігати чи ходити по біговій доріжці.

Один із роботів компанії навчився відчиняти двері. А також допомагати на кухні - викидати сміття, завантажувати посуд до посудомийки та приносити господареві свіжий напій у пляшці.

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У Boston Dynamics також вчать роботів бігати по сходах і долати різноманітні перешкоди - каміння, в'язкий грунт, підійматися під гірку. Окрема навичка для роботів - вміння тримати рівновагу на слизькій дорозі, або якщо тебе хтось або щось штовхає.

Крім того, одного із роботів компанії навчили виконувати різні трюки на колесах під музику. Виглядає це на диво пластично та органічно, не зважаючи на те, що рухи виконує машина.