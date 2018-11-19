Business Insider: США виводять війська з Африки через підготовку до війни з Росією

Рішення було ухвалене через звіт, в якому вказувалося, що Америка може програти війну проти іншої держави.

На тлі державного звіту про те, що США бракує глобальних ресурсів для того, щоб впоратися з Китаєм і Росією в потенційному майбутньому конфлікті, Пентагон почав затягувати пояси.

Зокрема, американські військові оголосили про скорочення сил Африканського командування Збройних сил США, пише Business Insider.

«В рамках виконання Національної оборонної стратегії для збереження нашої глобальної військової переваги, ми переходимо до більш ресурсно-стійкого підходу до нашої кампанії проти насильницького екстремізму», - сказала прес-секретар Пентагону Кандіс Треш.

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Американська армія має близько 7200 солдатів, розгорнутих в Африці. Впродовж наступних кількох років Вашингтон збирається скоротити ці сили на 10%. Минулого тижня Комісія з національної оборонної стратегії Конгресу оприлюднила звіт, в якому були викладені оцінки стану американської армії. Експерти дійшли висновку, що глобальні потреби військових і наслідки 17 років війни проти тероризму по всьому світі призвели до того, що в разі початку нового конфлікту з іншою країною Америка може програти.

«Якщо США доведеться вести війну з Росією за Балтію або ж з Китаєм за Тайвань, американська армія може зазнати військової поразки», - йшлося в звіті.

Однак, скорочення контингенту – це якраз протилежне до того, про що просило Африканське командування Збройних сил США.

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Навіть до 2012 року, коли була здійснена атака на американське консульство в Бенгазі у Лівії, воно просило Вашингтон про збільшення ресурсів, зокрема, про підтримку з повітря для стримування підйому можливостей екстремістських організацій. Крім того, командування непокоїть масштабна фінансова присутність Росії і Китаю на Африканському континенті.