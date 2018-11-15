На війні з тероризмом США втратили понад 14 тисяч американців і трильйони доларів

Американські експерти підрахували, у що країні вилилися 17 років війни.

За весь час після терактів 11 вересня 2001 року США витратили на війни 6 трильйонів доларів. Ці ресурси напряму пов’язані зі смертю близько 500 тисяч людей у світі.

Про це пише Newsweek з посиланням на звіт Інституту Вотсона з міжнародних і суспільних справ Університету Брауна. Звіт публікується щорічно під назвою «Ціна війни» і враховує офіційні дані про витрати Пентагону з рахунку контингенту іноземних операцій. Крім того, звіт враховує пов’язані з війною витрати Держдепартаменту, минулі і обов’язкові витрати на допомогу ветеранам війни, відсотки за боргами, які були витрачені на війну, а також витрати на операції із запобігання і реакцію на тероризм Департаменту внутрішніх справ.

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Таким чином, фінансові підрахунки виявили, що США станом на кінець 2019 фіскального року витратять 5,9 трильйонів доларів на війну. Йдеться як про прямі військові витрати, так про пов’язані з ними витрати на «ветеранів війни після 11 вересня». Видання нагадує, що США оголосили глобальну війну проти терору після терактів 2001 року, організованих ісламістською групою «Аль-Каїда», в ході яких загинули близько 3 тисяч людей. Через лічені тижні після удару терористів США вторглися в Афганістан, який на той час контролювала група «Талібан», лояльна до «Аль-Каїди». В березні 2003-го Вашингтон повалив режим Садама Хусейна в Іраку, звинувативши його у розробці зброї масового знищення і переховування терористичних організацій.

Загалом, згідно з підрахунком експертів, в ході американських військових кампаній в Іраку, Афганістані і Пакистані, які були розпочаті після терактів 11 вересня, «було вбито 480-507 тисяч людей».

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Це число не включає понад 500 тисяч смертей в ході війни в Сирії, яка почалася в 2011 році, коли опозиційні сили, яких підтримував Захід, виступили проти уряду, а також його союзників Ірану і Росії. Того ж року військовий контингент НАТО на чолі зі США вторгся в Лівію, щоб допомогти повстанцям повалити режим Муаммара Каддафі. Північно-африканська країна досі не оговталася після громадянської війни.

Загалом, США в ході бойових дій в Афганістані, Іраку і Пакистані втратили 6,951 солдата, 7820 найманців і 21 цивільного.