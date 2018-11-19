Лояльний до Кремля лідер сербів у Боснії раптом підтримав зближення з ЄС

Але при цьому він проти членства країни в НАТО.

Сербський націоналістичний лідер Мілорад Додік прославився лояльністю до Росії. Але виступаючи перед парламентом автономної Республіки Сербської в складі Боснії і Герцеговини, він підтримав інтеграцію країни з ЄС.

«Я закликаю Євросоюз негайно надати Боснії статус кандидата в члени», - цитує його слова Reuters.

На думку лідера сербської автономії, цей жест з боку Брюсселя продемонструє конструктивний підхід з його боку, який би замінив «підтримку іноземних вторгнень в роздроблену країну».

Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС у 2016 році. Але для того, щоб її розгляд просунувся вперед, країні потрібно виконати певну програму реформ. Тим часом, завтра Додік разом з хорватським і босняцьким представниками в інституті президенства БіГ офіційно пройдуть церемонію інавгурації. І сербський націоналіст перший з трьох візьме на півроку під контроль зовнішню політику країни. Додік заявив, що буде наполягати на відкликанні міжнародного посла з питань миру й іноземних суддів з Боснії. Робота цих міжнародних представників почалася після Дайтонського миру, який поклав кінець війні 1992-1995 років. Минулого року США звинуватили лідера Республіки Сербської у порушенні цього договору.

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Під час промови Додік назвав Росію «нашим природним і могутнім союзником». А також додав, що хоче відновити співпрацю з Москвою, Пекіном і Вашингтоном «на умовах взаємної поваги». Крім того, він виступив проти членства БіГ в НАТО.

«Боснія буде у військовому полі нейтральному, тому що приєднання до будь-якого військового союзу не має підтримки сербів», - сказав він.