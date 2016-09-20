Рада ЄС прийняла заявку Боснії та Герцеговини на вступ до Євросоюзу
14:10, 20 вересня 2016Політика
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Рада Європейського Союзу прийняла заявку Боснії та Герцеговини на вступ до ЄС.
Заявку Боснії та Герцеговини на вступ до ЄС прийняли / wikipedia.org
Про це йдеться у відповідній заяві Ради ЄС.
Рада ЄС закликала Боснію і Герцеговину продовжувати свої зусилля щодо забезпечення ефективного здійснення реформ відповідно до графіка плану дій в тісній співпраці з ЄС, міжнародними фінансовими організаціями та представниками громадянського суспільства.
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«Слід продовжувати також соціально-економічні реформи, реформи у сфері верховенства закону та публічного адміністрування. Рада закликає комісію продовжити доповідь про хід здійснення реформи, включаючи механізм координації», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, Боснія і Герцеговина 15 лютого офіційно подала заявку на членство в ЄС.
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