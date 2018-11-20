Сенатори звинуватили Трампа у порушенні конституції США

Сенатори подали до суду через призначення Дональдом Трампом в.о. міністра юстиції Метью Вітакера.

У США три сенатори-демократи подали до суду позов, що оскаржує рішення президента Дональда Трампа призначити Метью Вітакера виконувачем обов’язків міністра юстиції.

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Як передає Радіо Свобода, сенатори стверджують, що Трамп порушив Конституцію США, відмовивши Сенату в праві затвердити цю кандидатуру. Позов до суду у Вашингтоні подали сенатори Річард Блюменталь, Шелдон Вайтхауз і Мейзі Хіроно.

Сенатори просять суд скасувати це призначення.

Президент США Дональд Трамп призначив Метью Вітакера виконувачем обов’язків міністра юстиції 7 листопада після того, як звільнив Джеффа Сешнза. Трамп неодноразово критикував Сешнза за його самоусунення від контролю за так званим «російським розслідуванням», яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер.

Розслідування Мюллера спричинило порушення кримінальних справ проти десятків людей, включно з колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом і колишнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном.

Вітакер неодноразово критикував розслідування Мюллера.