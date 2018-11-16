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Трамп відповів на запитання спецпрокурора у «російській справі»

21:28, 16 листопада 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це американський лідер заявив журналістам у Білому домі, повідомляє Reuters.

Він уточнив, що «з легкістю» особисто відповів на запитання в письмовій формі, без залучення адвокатів. Трамп додав, що папери Мюллеру поки не надіслані через щільний робочий графік.

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Трамп підкреслив, що дане розслідування є «полюванням на відьом».

Вашингтон неодноразово звинувачував Москву в спробі вплинути на президентські вибори. За даними спецслужб США, російська розвідка використовувала дві хакерські угруповання — Fancy Bear і Cozy Bear — для злому серверів Демократичної партії. У липні США пред'явили заочні звинувачення 12 російським «розвідникам-хакерам».

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Теги: #Дональд Трамп#російська справа