Трамп відповів на запитання спецпрокурора у «російській справі»

За його словами, він підготував відповіді для Мюллера самостійно.

Дональд Трамп відповів на запитання спецпрокурора США Роберта Мюллера по справі про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Про це американський лідер заявив журналістам у Білому домі, повідомляє Reuters.

Він уточнив, що «з легкістю» особисто відповів на запитання в письмовій формі, без залучення адвокатів. Трамп додав, що папери Мюллеру поки не надіслані через щільний робочий графік.

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Трамп підкреслив, що дане розслідування є «полюванням на відьом».

Вашингтон неодноразово звинувачував Москву в спробі вплинути на президентські вибори. За даними спецслужб США, російська розвідка використовувала дві хакерські угруповання — Fancy Bear і Cozy Bear — для злому серверів Демократичної партії. У липні США пред'явили заочні звинувачення 12 російським «розвідникам-хакерам».