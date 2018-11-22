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Росія образилася на США через те, що її кандидат на посаду президента Інтерполу "пролетів"

11:56, 22 листопада 2018
Світ
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Марія Захарова / REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Передвиборчий період супроводжувався безпрецедентною кампанією дезінформації, тиску, наклепу. Вона, на жаль, була розгорнута з подачі США проти кандидата від Росії», - переконана Захарова.

«У антиросійському угарі Вашингтон навіть відійшов від своїх принципових підходів про нерозголошення переваг на виборах у міжнародній організації і задіяв зовнішньополітичне відомство, відкрито встав на шлях недопущення обрання російського представника», - заявила вона.

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За словами Захарової, «мало місце грубе втручання у внутрішні справи міжнародної організації, що завдає шкоди репутації та авторитету Інтерполу».

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада на 87-й сесії Генеральної асамблеї Інтерполу президентом організації був обраний представник Південної Кореї Кім Чон Ян.

Раніше «фаворитом» на виборах називали генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука. Він з 2006-го до 2011 року був заступником начальника національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ, а потім очолив цю організацію. У 2016 році Прокопчук став віце-президентом Інтерполу.

19 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі в разі обрання росіянина на посаду керівника організації.

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Теги: #Росія#США#Інтерпол