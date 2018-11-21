Росія лишилася ні з чим: Інтерпол обрав нового главу

Новим президентом Інтерполу став південнокореєць Кім Чон Ян.

Виконуючий обов'язки президента Інтерполу Кім Чон Ян обраний новим главою Інтерполу.

Про це організація повідомила в середу на офіційній сторінці в Twitter.

"Кім Чон Ян з Республіки Корея обраний президентом Інтерполу на дворічний термін", - йдеться в повідомленні.

Вибори відбулися на 87-й Генеральній асамблеї Інтерполу в Дубаї.

Читайте такожСША назвали прізвище свого фаворита на посаду президента Інтерполу

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада, в Дубаї розпочала роботу 87-я сесія Генеральної асамблеї Інтерполу, де, серед інших питань, тривають консультації щодо кандидатури нового глави Інтерполу.

"Фаворитом" на виборах нового глави Інтерполу називали генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука. Він з 2006 по 2011 роки був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році Прокопчук став віце-президентом Інтерполу.

Переобрати голову міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол повинні після того, як в кінці вересня зник голова цієї поліцейської організації Мен Хунвей, який згодом з'явився в Китаї, де стосовно нього ведеться розслідування у справі про корупцію.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що Україна розгляне питання про призупинення свого членства в Інтерполі у разі обрання на посаду керівника організації представника Росії.

Нагадаємо, Інтерпол - міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу строго забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.