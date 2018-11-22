Nissan звільнив Карлоса Гона з поста голови ради директорів

Рішення про звільнення Гона члени ради директорів прийняли одноголосно.

Рада директорів Nissan звільнила Карлоса Гона з поста голови.

Причиною звільнення, йдеться в заяві, поширеній Nissan, стало те, що Гон протягом багатьох років включав в річні звіти неправдиві відомості, щоб занижувати отриману ним компенсацію, використовував інвестиційний капітал та інші кошти компанії в особистих цілях під хибним приводом. Про це пише The Guardian.

Рішення про звільнення Гона члени ради директорів прийняли одноголосно.

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Також рада директорів вирішила створити спеціальну комісію для перевірки роботи вищого керівництва компанії.

Карлос Гон був затриманий в Японії 19 листопада за звинуваченням у приховуванні доходів. Суд санкціонував його арешт на 10 днів.

Гон очолив автовиробника Nissan на початку 2000-х років. З 2005 року паралельно суміщав посади президента і гендиректора Renault, а з 2009 року також очолює її раду директорів. У грудні 2016 року був обраний головою ради директорів Mitsubishi.