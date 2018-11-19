У Японії затримали голову альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi

Він багато років занижував розмір своїх премій у звітах для Токійської фондової біржі і використовував активи компанії в особистих цілях.

Голову ради директорів і гендиректора автомобільного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона затримали за звинуваченням у порушенні фінансового законодавства Японії.

Компанія Nissan випустила офіційну заяву, в якій сказано, що Гон багато років занижував розмір своїх премій у звітах для Токійської фондової біржі і використовував активи компанії в особистих цілях. Про це повідомляє газета Yomiury Shimbun і телеканал NHK.

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До порушень був причетний ще один топ-менеджер Nissan Грег Келлі.

Nissan повідомляє, що президент компанії Хірото Саікава вимагатиме у ради директорів компанії відставки Гона і Келлі. Крім того, Nissan передала дані про їх порушення в генпрокуратуру Японії.

Карлос Гон став відомим в автоіндустрії в кінці 1990-х років, вивівши з кризи один із підрозділів Renault. На початку 2000-х він почав керувати Nissan. Після того, як в 2016 році компанія стала найбільшим акціонером Mitsubishi, Гон очолив раду директорів і цього автовиробника.