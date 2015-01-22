Кандидат у президенти Польщі не виключає можливості введення своїх солдат в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав кандидат у президенти від найбільшої опозиційної партії у Польщі "Закон та справедливість" (PiS) Анджей Дуда в ефірі польської радіостанції RMF FM.

"Польща могла би надати підтримку. Варто було би про це подумати", - cказав політик, відповідаючи на запитання журналіста, чи він у ролі президента відправив би польських військових в Україну.

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Він назвав це "серйозним рішенням", над яким "треба добре подумати".

Політик також звернув увагу на те, що Польща є членом НАТО та, якби подібне рішення ухвалювалося на рівні Альянсу, то його треба було б виконувати.

Раніше на цьому тижні один зі співзасновників польського незалежного профспілкового руху "Солідарність" Збігнєв Буяк заявив, що Польща повинна відправити своїх військових в Україну.

"Було би фантастично, якби польські солдати воювали у Донецьку. Тоді ми покажемо, що будуємо глибокий, тривалий та стратегічний союз, котрий буде гарантією не лише нашої безпеки, але Європи", - говорив він.

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Політик зауважував, що у боях можуть брати участь військові створюваної спільно Україною, Польщею та Литвою бригади УкрПолЛитБриг.

"Коли сусід веде війну з нашим спільним ворогом, смертельним ворогом, то тоді треба допомогти сусіду", - відзначав він.

Як повідомляв УНІАН, чергові президентські вибори у Польщі відбудуться влітку цього року.