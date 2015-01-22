У МЗС Польщі здивовані нервовою реакцію росіян на ремарку щодо Освенцима і українців

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це міністр сказав сьогодні

"Це не було антиросійське висловлювання, а висловлювання, яке описувало правду та історичну реальність тих днів. Тому трохи не розумію нервової московської реакції та міністра (закордонних справ РФ Сергія) Лаврова, якого завжди вважав спокійною та врівноваженою особою, а також російських медіа", - сказав міністр, якого цитує РАР.

Читайте такожМЗС РФ обурений заявою Схетини, що "Освенцим" звільняли українці

Вчора російське МЗС виступило з гнівною заявою на адресу Схетини через його висловлювання, в якій, зокрема, написало: "Важко підозрювати у незнанні чиновника такого рівня, як Схетина. Загальновідомо, що Освенцим звільнили солдати Червоної армії, в складі якої героїчно боролись усі національності (...) Вважаємо, що треба перестати знущатися над історією та в антиросійській істерії просуватися до демонстрування браку поваги до тих, хто не жалів життя для визволення Європи".

Схетина, коментуючи заяву російського МЗС, сказав, що висловлювання не треба ділити на потрібні чи непотрібні, а на правдиві та неправдиві, відзначивши, що його ремарка про українців була правдою.

"Справа серйозна, але ми говоримо про історію та історичну правду. Червона армія визволила Освенцим-Біркенау та усі про це знають. Але солдати Червоної армії мали свою національність. Там були росіяни, українці, білоруси, казахи, представники народів Середньої Азії", - відзначив він.

Польський міністр також закликав не вписувати справу Освенцима в російсько-український конфлікт.

"Важкі стосунки російсько-українські повинні завершитись там, де мають місце, а не впливати на нашу спільну історію Другої світової війни", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора Схетина, коментуючи відсутність запрошення для Президента Росії Володимира Путіна взяти участь у заходах із відзначення 70-ої річниці визволення Освенцима 27 січня, серед іншого, згадав, що саме українці брали участь у визволенні цього табору.

Схетина заявив, що Освенцим визволяли солдати Першого Українського фронту. "Може, краще сказати, що це Перший Український фронт та українці визволяли? Бо саме українці у ті січневі дні відкривали брами та звільняли табір", - сказав він.

Раніше низка медіа писали, що організатори цьогорічних заходів навмисне не висилали персональних запрошень лідерам держав, аби його не отримав президент РФ через ситуацію в Україні.