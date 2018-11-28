Очільник МВС Італії сів за кермо екскаватора та знищив віллу мафії (відео)

Минулого тижня італійська поліція конфіскувала у бандитів вісім розкішних маєтків.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні узявся особисто трощити віллу мафіозного клану в Римі.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Повідомляється, що задля нанесення першого удару міністр одягнув на голову каску та сів за кермо екскаватора. Посадовець пообіцяв рівняти із землею всі незаконні будови та безжалісно переслідувати криміналітет.

Зазначається, що ця вілла належала гангстерам із впливового мафіозного клану. Минулого тижня поліція конфіскувала у бандитів вісім розкішних маєтків. Всередині будинків знайшли наркотики, гроші та коштовності.

Раніше неаполітанська злочинна організація «Каморра» оголосила нагороду 5 тис. євро за поліцейського собаку на прізвисько Почо, який займається пошуком наркотиків.