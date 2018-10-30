Італійська мафія оголосила нагороду в 5 тисяч євро за поліцейського собаку

За час своєї служби в поліції дев'ятирічний тер'єр знайшов в загальній складності близько 2 тонн наркотичних речовин.

Неаполітанська злочинна організація «Каморра» оголосила нагороду 5 тис. євро за поліцейського собаку на прізвисько Почо, який займається пошуком наркотиків.

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Собака потрапив в поліцію із сім'ї одного з місцевих жителів, який, купивши тварину для свого сина, зрозумів, що у дитини алергія на собачу шерсть.

За час своєї служби в поліції дев'ятирічний тер'єр знайшов в загальній складності близько 2 тонн наркотичних речовин, захованих найбільш хитромудрим способом, передає kommersant. Однією з останніх знахідок стала партія кокаїну приблизно на 30 кг. Повідомляється, що одного разу пес зміг знайти кокаїн, захований під виглядом сухої молочної суміші у пластиковій дитячій пляшечці.

Злочинці вже намагалися позбутися поліцейського пса, підкинувши йому отруєну приманку, але безуспішно.