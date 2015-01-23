Меркель пропонує Путіну обміняти мир в Україні на зону вільної торгівлі "від Лісабона до Владивостока"

Німецький уряд та Євросоюз можуть запропонувати Росії створення широкої зони вільної торгівлі у випадку вирішення конфлікту в Україні, підтвердила у п'ятницю, 23 січня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель у Флоренції, повідомляє DW.de із посиланням на інформагентство dpa.

За її словами, переговори між ЄС та Євразійським союзом цілком можливі.

Напередодні канцлерка, за інформацією німецького видання Süddeutsche Zeitung, озвучила цю пропозицію на Всесвітньому економічному форумі у Давосі та заявила про формулу зони вільної торгівлі "від Лісабона до Владивостока". Вона нагадала, що цю ідею колись подав сам російський президент Володимир Путін.

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"Це має бути, звісно, нашою метою. Я сподіваюся, що ці можливості з’являться", - наводить слова канцлерки агенція dpa. У цьому випадку, ймовірно, вдасться також вирішити і суперечливі моменти, що виникли через асоціацію між Україною та Євросоюзом, зазначила Меркель. Але передумовою для таких переговорів, наголосила вона, має бути встановлення перемир’я в Україні.

При цьому Меркель знову твердо висловилася за продовження санкцій проти Росії і закинула Москві порушення мирного порядку, що панував у Європі після Другої світової війни. Захоплення і відчуження Криму канцлерка назвала "не просто анексією, а й порушенням цінностей".

Віце-канцлер Німеччини Зіґмар Ґабріель підтримав пропозицію своєї партнерки по урядовій коаліції Анґели Меркель. На форумі в Давосі він також висловився за аналогічну формулу можливої співпраці з Росією.

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Спільний економічний простір між Європою та Росією, на думку німецького віце-канцлера й міністра економіки, може в довгостроковій перспективі покласти край "льодовиковому періоду" у відносинах із Москвою. "Європа не повинна відмовлятися від європейської Росії", - заявив він у п'ятницю, 23 січня, в коментарі інформагенції dpa.

За словами віце-канцлера, навіть якщо нині це видається нереалістичним і російська сторона досі нічого не робить для мирного вирішення конфлікту в Україні, "ми повинні думати про день після завершення конфлікту".

"І ми навіть зацікавлені в економічно сильній Росії", - наголосив Ґабріель. Він додав, що Європа потребує тісних зв'язків не лише зі США, а й із Росією, якщо хоче відігравати в азійському просторі важливу політичну та економічну роль. Віце-канцлер висловив переконання, що нині потрібна "розумна подвійна стратегія": продовження санкцій, поки не розпочнеться втілення Мінського протоколу, і водночас пропозиція Володимиру Путіну про майбутню тіснішу економічну співпрацю Росії з Європою.

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Східний комітет німецької економіки, своєю чергою, також схвально сприйняв пропозицію Меркель щодо співпраці між Євросоюзом та Євразійським економічним союзом на чолі з Росією. "Ключове питання на шляху до вирішення нинішньої кризи в тому, як звільнити такі країни як Україна, Молдова і Грузія від дилеми вибору між внутрішнім ринком з ЄС та з ініційованим Росією Євразійським економічним союзом, - заявив голова комітету Екгард Кордес, повідомляє інфорагенція Reuters. На його думку, зона вільної торгівлі "від Лісабона до Владивостока" могла б вирішити це питання.