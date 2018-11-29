У Росії силовики розстріляли автомобіль з людьми за непокору

У ФСБ відзвітували про припинення діяльності членів релігійно-екстремістської організації.

У Росії в Кабардино-Балкарській Республіці співробітники правоохоронних органів розстріляли трьох людей в автомобілі за непокору.

Про це повідомляє слідчий комітет РФ.

За даними слідства, в Майському районі Республіки правоохоронці зробили спробу зупинити для перевірки автомобіль ВАЗ-2107. Троє людей, що знаходилися в автомобілі, не підкорилися правоохоронцям і, як запевняють у слідчому комітеті, відкрили по ним вогонь з автоматичної зброї.

Читайте такожУ школах окупованого Криму будуть виявляти "потенційних терористів" – росЗМІ

«Нападники були ліквідовані. Серед співробітників правоохоронних органів постраждалих немає», - відзвітували в відомстві.

Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Кабардино-Балкарській Республіці порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 317 КК РФ, ч. 2 ст. 222 КК РФ (незаконний оборот зброї, посягання на життя співробітників правоохоронних органів).

В даний час слідчі проводять огляд місця події та встановлюють особи нападників.

У той же час у ФСБ відзвітували про «припинення діяльності членів релігійно-екстремістської організації, які планували вбивства співробітників правоохоронних органів і великих підприємців в регіоні».