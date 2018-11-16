Шукають український слід: у Криму проводяться обшуки у "Свідків Єгови" - журналіст

В ході обшуків затримано керівника місцевої регіональної групи свідків "Сиваш" Сергія Філатова.

У анексованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки Росії проводять обшуки у членів релігійної організації "Свідки Єгови".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк.

«Співробітники ФСБ проводять в даний час масштабну операцію в Криму: по декількох десятках адрес підозрюваних в участі в релігійній організації «Свідки Єгови» в Джанкої, проходять обшуки і затримання», - написав він.

Зокрема, за його даними, було затримано керівника місцевої регіональної групи свідків "Сиваш" Сергія Філатова.

"Сиваш" була зареєстрована в 2015 році і ліквідована в 2017-му після заборони «Свідків Єгови» в Росії», - уточнив Наумлюк.

Журналіст розповів, що «агітаційну підтримку» спецоперації здійснюють "журналісти" телеканалу "Вести-Крым", які шукають "причетність українських спецслужб" до затриманих.

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«Агітаційну підтримку операції ФСБ здійснюють співробітники (не журналісти телеканалу "Вести-Крым", які стверджують, що проти Філатова порушено кримінальну справу, а "всі ці люди можливо якось були пов'язані з українськими спецслужбами, принаймні вони координувалися з харківським центром Свідків Єгови". При цьому український адміністративний центр Свідків був і знаходиться до цих пір в Брюховичах Львівської області», - підсумував Наумлюк.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. Внаслідок події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані. ЗМІ повідомляли, що мати Рослякова була активісткою "Свідків Єгови", і ще в дитинстві обклала його строгими релігійними заборонами. Пізніше стало відомо, що жінка потрапила в психіатричну лікарню після здійсненої її сином бійні.