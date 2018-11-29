Путін відвертає увагу: Фейгін пояснив, навіщо Кремлю полонені українські моряки

Марк Фейгін припускає, що зараз уся увага світової громадськості буде відвернута на військовополонених.

Справа захоплених у полон Росією військовослужбовців ВМС України може відвернути увагу від українських політв'язнів у РФ. А в разі будь-яких переговорів, на можливий обмін будуть пропонуватися саме ці 24 особи.

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Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін, передає «Обозреватель». За його словами, зараз уся увага світової громадськості буде відвернута на військовополонених.

"Але я думаю, що ця історія рано чи пізно вирішиться. Інша справа, що вона явно затягується. Розпочато судові й процесуальні процедури з відкриття справи, із пред'явлення звинувачень, обрання запобіжного заходу — це безперечно свідчить про те, що Москва вирішила піти по довгому сценарію", – пояснив Фейгін.

Він нагадав, що Україна наполягає на застосуванні до захоплених моряків Женевської конвенції і визнанні їх військовополоненими. У цьому випадку будуть задіяні зовсім інші юридичні процедури: стає можливим обмін, підключається у справу "Червоний хрест" тощо.

"Але Росія їх військовополоненими не визнає. Кремль стверджуватиме, що оскільки Росія не перебуває у збройному конфлікті з Україною і таким чином не визнає свого статусу як країни-агресора, то відповідно й визнавати їх військовополоненими вона не буде", — підсумував правозахисник.