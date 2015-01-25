В Ер-Ріяді вшанували пам’ять короля Саудівської Аравії

Світові лідери у суботу прибули в Ер-Ріяд, щоб попрощатися з королем Абдаллою, який помер 22 січня, повідомляє Радіо Свобода.

Серед осіб, які прибули, щоб висловити співчуття королівській родині, – віце-президент США Джо Байден, британський прем’єр Дейвід Камерон, президент Франції Франсуа Олланд, японський принц Нарухіто.

В Ер-Ріяд у суботу прибув і президент України Петро Порошенко, але він був змушений достроково повернутися до України через загострення ситуації на сході.

Читайте такожКороля Саудівської Аравії поховали в безіменній могилі - ЗМІКороль Абдалла помер у віці 90 років після 10 років правління. Протягом кількох тижнів король хворів на легеневу інфекцію. Наступним королем Саудівської Аравії стане 79-річний зведений брат Абдалли принц Салман.

Очікується, що 27 січня з новим королем зустрінеться президент США Барак Обама.