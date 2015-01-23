Помер король Саудівської Аравії Абдуллах (відео)

Про це повідомило Саудівське державне телебачення, передає ТСН з посиланням на CNN.

Король помер через кілька тижнів після того, як державні інформаційні агентства повідомили про те, що він захворів на пневмонію і був госпіталізований.

Наступним королем буде наслідний принц Салман ібн Абд аль-Азіз Аль Сауд.

Король-реформатор

Абдуллах став шостим королем багатої на нафту країни у серпні 2005 року.

Прийшовши до влади, він завоював репутацію реформатора у своїй країні.

Він став перший саудівських монархом, який відвідав Папу Римського у Ватикані.

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У 2009 році Абдуллах ібн Абдул Азіз вперше надав жінці високий державний пост — заступника міністра освіти у справах жінок. Також він відкрив Університет науки і техніки короля Абдуллаха зі спільним навчанням хлопців і дівчат.

У вересні 2011 він оголосив, що жінкам відтепер дозволено бути членом ради Шури (місцевих общин) і брати участь у муніципальних виборах.

Абдуллах ібн Абдул Азіз був одним з найбагатших людей світу, його статки у 2013 році оцінювалися Forbes у $ 63,2 млрд.

Основа його багатства — нафта, продаж якої приносить його країні $ 1 млрд у день.

Аравія і ціна на нафту

Саудівська Аравія — одна з 12 країн ОПЕК, куди входять найбільші виробники нафти. Від її рішення залежить ціна на "чорне золото" у світі.

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Міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі у грудні минулого року заявив, що його країна готова знизити вартість нафти до 20 доларів за барель.

Міністр запевнив, що це рішення підтримають партнери по ОПЕК. Така ціна на нафту може сильно вдарити по економіці Росії, на яку у Саудівській Аравії є "зуб" за підтримку режиму Башара Асада в Сирії.

У 1979 році Аравія вже зменшувала ціну на нафту до 20 доларів за барель, розгнівавшись вторгненням СРСР в Афганістан.

Тоді це дуже серйозно вдарило по економіці Радянського Союзу.