Під час заворушень в Парижі поранено майже 100 людей, понад 200 заарештовано

Сутички між учасниками акції «Жовтих жилетів» і поліцейськими також спалахнули в інших містах і селищах.

У Парижі сьогодні під час акції протесту, яка переросла в заворушення, проти підвищення цін на паливо були поранені майже 100 осіб, понад 200 осіб поліція заарештувала.

Як повідомляє Reuters, учасники акції кидали в поліцейських вибухівку, палили автомобілі та розбивали вітрини магазинів.

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Поліція використовувала світлошумові гранати, сльозогінний газ і водяні гармати проти протестувальників на вершині Єлисейських полів і в декількох інших місцях по всьому місту, включаючи площу Бастилії. Більше десятка станцій метро було закрито.

Акція «Жовтих жилетів» розпочалася 17 листопада і проходить вже третій вікенд поспіль. Учасники акції скоординувалися через соціальні мережі. Протестувальники блокували дороги по всій Франції і перешкоджали доступу до торговельних центрів, фабрик і деяких складів палива. Деякі експерти стурбовані тим, що до руху «Жовтих жилетів» могли проникнути агресивні крайні праві і крайні ліві групи.

Сутички між учасниками акції і поліцейськими також спалахнули в інших містах і селищах.

Як повідомляв УНІАН, у Франції з 17 листопада тривають акції проти підвищення цін на паливо, організовані ініціативою "Жовті жилети".

Протестний рух спрямований проти планів уряду продовжити підвищення податків на паливо в 2019 році. Учасники акцій заявляють, що підвищення податку вже призвело до зростання цін на паливо до рівня, що не спостерігався з початку 2000-х років. Зараз один літр бензину А-95 у Франції коштує близько двох євро.