Розгон "жовтих жилетів" у Парижі: поранено 10 осіб, заарештовано понад 60 демонстрантів

Акція протесту відбувається на Єлисейських полях, учасники акції, одягнені у жовті жилети, вимагають від президента Франції не підвищувати податки на пальне.

У Парижі під час акцій протесту проти підвищення цін на пальне більш як 60 осіб були заарештовані, принаймні 10 осіб зазнали поранень, у тому числі троє поліцейських.

Повідомляє видання Le Figaro, посилаючись на інформацію паризької поліції.

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Повідомляється, що було затримано понад 60 осіб.

"Арештовано людей, які кидають снаряди, несуть зброю", - зазначила прес-секретар штаб-квартири поліції Парижа Йоганна Прамверт.

Акція протесту відбувається на Єлисейських полях, учасники акції, одягнені у жовті жилети, вимагають від президента Франції не підвищувати податки на пальне, що призведе до зростання цін з 1 січня.

Також повідомляється про застосування поліцією проти демонстрантів водометів та сльозогінного газу.

Як повідомляв УНІАН, у Франції з 17 листопада тривають акції проти підвищення цін на пальне, організовані ініціативою "Жовті жилети".

Протестний рух спрямований проти планів уряду продовжити підвищення податків на пальне у 2019 році. Учасники акцій заявляють, що підвищення податку вже спричинило зростання цін на пальне до рівня, який не спостерігався з початку 2000-х років. Нині один літр бензину А-95 у Франції коштує близько двох євро.