У Бахрейні знайшли мертвим командувача п'ятим флотом ВМС США (відео)

Свідчень того, смерть мала насильницький характер, наразі немає.

Командувача П'ятим Флотом ВМС США віце-адмірала Скотта Стірні знайшли мертвим у його резиденції в Бахрейні.

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Як повідомили у Військово-морських силах США, правоохоронні органи Бахрейну і Служба кримінальних розслідувань ВМС співпрацюють у розслідуванні обставин смерті. Свідчень того, смерть мала мала насильницький характер, наразі немає.

Командування флоту взяв на себе заступник Стірні – контр-адмірал Пол Шліс.

П'ятий флот ВМС США — оперативний флот, в зону відповідальності якого входить західна частина Індійського океану та Перська затока. Основний пункт базування флоту – Манама, столиця Бахрейну.

Раніше повідомлялося, що ВМФ США відновив Другий флот в Атлантиці для протидії Росії.