У Бахрейні знайшли мертвим командувача п'ятим флотом ВМС США (відео)
11:17, 02 грудня 2018Світ
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Свідчень того, смерть мала насильницький характер, наразі немає.
Командувача П'ятим флотом ВМС США Скотта Стірні знайшли мертвим / REUTERS
Командувача П'ятим Флотом ВМС США віце-адмірала Скотта Стірні знайшли мертвим у його резиденції в Бахрейні.
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Як повідомили у Військово-морських силах США, правоохоронні органи Бахрейну і Служба кримінальних розслідувань ВМС співпрацюють у розслідуванні обставин смерті. Свідчень того, смерть мала мала насильницький характер, наразі немає.
Командування флоту взяв на себе заступник Стірні – контр-адмірал Пол Шліс.
П'ятий флот ВМС США — оперативний флот, в зону відповідальності якого входить західна частина Індійського океану та Перська затока. Основний пункт базування флоту – Манама, столиця Бахрейну.
Раніше повідомлялося, що ВМФ США відновив Другий флот в Атлантиці для протидії Росії.
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