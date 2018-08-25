ВМФ США відновив Другий флот в Атлантиці для протидії Росії

Другий флот в Норфолку був розформований у 2011 році.

Військово-морський флот США в п'ятницю, 24 серпня, офіційно відновив військово-морське командування епохи холодної війни в Атлантиці.

Таке рішення прийнято через сплеск активності російських підводних човнів в Атлантичному регіоні, повідомляє Politico.

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Другий флот в Норфолку, штат Вірджинія, який був розформований у 2011 році, знову буде забезпечений кораблями, літаками і морськими десантними військами для потенційних операцій уздовж східного узбережжя і в Північній Атлантиці.

"Наш контроль над морем і розширення військової присутності - два життєво важливих елемента нашої національної безпеки, що знаходяться під загрозою з боку відроджуваних іноземних держав, а саме Росії і Китаю", - заявив під час урочистих заходів з нагоди відкриття флоту один з вищих офіцерів флоту, командувач Адмірал Кріс Грейді.

Начальник Управління військово-морських операцій Адмірал Джон Річардсон, який раніше в цьому році видав наказ про відновлення Другого флоту, підкреслив, що флот не “шукає бою". Але він зазначив, що реалії вимагають, щоб він підтримував "великомасштабну океанську маневрену війну" в Атлантичному регіоні.

Як повідомляв УНІАН, британський ВМФ також збільшить свою присутність у Північній Атлантиці для протистояння «зростаючій загрозі з боку Росії».