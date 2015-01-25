У Білорусі поява "зелених чоловічків" тепер вважатиметься вторгненням

У Білорусі офіційно опубліковано нову редакцію закону "Про воєнний стан". Документ, відредагований після вторгнення Росії в Україну, набуде чинності з 1 лютого 2015 року, повідомляє LB.ua.

Згідно з документом, поява на території країни військових без розпізнавальних знаків ("зелених чоловічків", як у Криму) тепер офіційно вважається в Білорусі одним з видів нападу, що загрожує територіальній цілісності та суверенітету держави. Крім відкритої анексії білоруської території, ракетно-бомбових і авіаційних ударів з іншої країни або застосування іншої зброї проти Білорусі, в оновленому законі прописано також "засилання іншою державою збройних банд (груп), і регулярних сил або регулярних військ".

У законі гранично ясно описані події, які відтепер будуть офіційно вважатися військовою загрозою, що достатня для введення в Білорусі воєнного стану. До такої загрози відносяться концентрація збройних сил іншої держави біля кордону Білорусі, якщо вона явно вказує на агресивні наміри, або проведення в іншій державі мобілізації з метою нападу на Білорусь.

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При введенні воєнного стану буде неможливо розпустити жодну з двох палат білоруського парламенту, навіть якщо закінчиться термін їх повноважень, також продовжуються і повноваження чинного глави держави. Громадянам країни на цей час забороняється збір та поширення будь-якої інформації, що стосується Збройних сил та органів територіальної оборони, участь у мітингах, пікетах і демонстраціях, а також придбання мисливської зброї та боєприпасів.

Закон покладає на білорусів низку обов'язків: всі громадяни країни, які досягли 16-річного віку, можуть залучатися до безкоштовних робіт в інтересах оборони, ліквідації наслідків застосування зброї, відновлення зруйнованих об'єктів тощо. Примусити працювати не зможуть лише чоловіків старше 60 років і жінок старше 55. Також на громадян покладається обов'язок надавати наявні у них житлові та нежитлові приміщення для оборонних потреб і розміщення переселенців (за це передбачена грошова компенсація).

Нагадаємо, в березні 2014 року російські військові без розпізнавальних знаків захопили органи місцевої влади в Криму, що призвело до анексії півострова Росією. З квітня 2014 року і до сьогодні кадрові російські військові знаходяться на Донбасі, де ведуть бойові дії проти українських військових, проте Росія офіційно не визнає присутність своєї армії на українській території всупереч всім доказам.