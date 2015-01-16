Білорусь не дозволить іншим країнам з її території вводити війська в Україну – посол

Про це заявив посол Білорусі в Україні Валентин Величко в інтерв'ю щорічного наукового видання «Україна дипломатична», яке публікує сайт Міністерства закордонних справ Білорусі, передає Радіо Свобода.

«Ми підтримуємо Україну як цілісну унітарну державу в рамках чинної Конституції, яка виключає федералізацію. Уряд Білорусі, а також і представники посольства ніколи не говорили: нова влада, стара влада, що її зміна – це дуже погано, чи правильний неправильний вибір народу. Це внутрішня справа українського народу. Тому ми будуємо двосторонні відносини, виходячи з високого почуття взаємоповаги», – зазначив Величко.

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У Мінську проводяться постійні консультативні тристоронні зустрічі з врегулювання ситуації на сході України, нагадав він.

«Білорусь готова створити сприятливі умови для переговорів і консультацій з цього питання», – наголосив Величко.

Крім того, дипломат зазначив, що білоруська сторона не змінює торгово-економічних відносин з Україною.

У грудні під час візиту в Україну президент Білорусі Олександр Лукашенко наголосив, що Білорусь завжди була на боці миру в Україні. Раніше він закликав зупинити війну на Донбасі, а також звинувачував Росію у порушенні міжнародних угод під час анексії Криму та підтримці угруповань «ДНР» і «ЛНР».