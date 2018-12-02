Франція може ввести надзвичайний стан через протести "жовтих жилетів"

На думку французької влади, режим НС зможе запобігти повторенню заворушень у Парижі, викликаних підвищенням ціни на паливо.

Уряд Франції розглядає питання введення режиму надзвичайного стану через масові заворушення у зв'язку з акціями протесту «жовтих жилетів».

Про це повідомляє Reuters.

Представник французького уряду Бенжамен Гріво, заявив, що ініціатива спрямована на недопущення ескалації насильства.

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"Ми повинні думати про ті заходи, які можна вжити для того, щоб запобігти подібним інцидентам", - сказав Гріво.

Також представник французького уряду закликав демонстрантів сісти за стіл переговорів.

Як повідомляв УНІАН, у Франції з 17 листопада тривають акції проти підвищення цін на паливо, організовані ініціативою "Жовті жилети". Протестний рух спрямований проти планів уряду продовжити підвищення податків на паливо в 2019 році.

Учасники акцій заявляють, що підвищення податку вже призвело до зростання цін на паливо до рівня, який не спостерігався з початку 2000-х років. Зараз один літр бензину А-95 у Франції коштує близько двох євро.