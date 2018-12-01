Протести "Жовтих жилетів": до Парижа стягнули додаткові сили поліції (фоторепортаж)

Проти мітингувальників знову застосували сльозогінний газ.

Паризька поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, які влаштували акцію у Парижі на Єлисейських полях проти підвищення цін на пальне. До столиці Франції стягують додаткові сили правоохоронців.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Для забезпечення правопорядку у під час третьої масштабної акції протесту, влада мобілізувала декілька тисяч поліцейських.

За словами генерального секретаря поліцейського союзу Дениса Якоба, вони стурбовані через ймовірні провокації.

"Ми занепокоєні тим, що невеликі групи, які не є "Жовтими жилетами", можуть проникнути на демонстрацію з метою боротьби з правоохоронцями та кинути виклик державі", - заявив Якоб.

За даними чиновників, на вулиці Парижа виведуть близько 5 тис. поліцейських та жандармів, в порівнянні з 3 тис. минулої суботи. Ще 5 тис. правоохоронців будуть працювати на інших акціях протесту.

Крім того, Єлисейські поля перекриють для руху 1 грудня, а пішоходи повинні будуть пройти через контрольно-пропускні пункти.

Агентство також додало, що проти демонстрантів в Парижі правоохоронці застосували сльозогінний газ. Представниця поліції заявила, що 16 осіб вже були заарештовані.

Нагадаємо, у Франції тривають масові демонстрації проти підвищення цін на пальне. В результаті протестів загинуло двоє активістів, ще 552 особи постраждали. Крім того, поліцейські заарештували чоловіка, учасника протестів "жовтих жилетів", який з гранатою в руках вимагав зустрічі з президентом країни Еммануелем Макроном.