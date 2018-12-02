Місце в мавзолеї поруч з Леніним Путіну не світить, його закопають - волонтер

Якщо пекло є, президент Росії буде в ньому горіти, вважає Мирослав Гай.

Путін – міжнародний злочинець, тому місце в Мавзолеї поруч з революціонером, радянським політичним і державним діячем Володимиром Леніним йому не світить, швидше за все, їх обох закопають.

Таку думку в чаті на "Главреде" висловив волонтер, учасник бойових дій на Донбасі і офіцер запасу ЗСУ Мирослав Гай.

"Чи покладуть його поруч з Леніним? Хіба що створять якийсь окремий музей диктаторів. Мені здається, більш імовірним, що всіх їх закопають — і Леніна, і Путіна", — заявив він.

На думку волонтера, Путін увійде в історію як один з найбільших військових злочинців, як той, хто пригнітив свій народ та знищив безліч гідних людей, зокрема, російського опозиціонера Бориса Нємцова і журналістку Анну Політковську.

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"До того ж, 11 тисяч людей загинули через агресію Путіна в Україні, тисячі людей, які загинули в Сирії, десятки тисяч, які загинули в Чечні, тисячі біженців і тисячі загиблих у Грузії..." — зазначив він.

Мирослав Гай вважає, що російський лідер — "міжнародний злочинець, фактично маніяк", і ні одна мета, яку він ставив перед собою, не коштувала цих смертей.

«Тому я думаю, що, якщо є пекло, Путін буде в ньому горіти", — додав Гай.

«Він точно не здобуде собі славу "збирача земель". Замість цього він запам'ятається як людина, яка розвалила Російську Федерацію, хоча могла створити демократію і велику потужну молоду світову державу", — сказав волонтер.

Нагадаємо, Мирослав Гай вважає, що якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розв'язати повномасштабну війну проти України, то збройні сили РФ підуть в наступ відразу з декількох сторін.