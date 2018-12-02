Протести "жовтих жилетів": учасники розмалювали та пошкодили Тріумфальну арку

Національний центр пам'яток Франції вже розпочав роботи з відновлення монументу.

Учасники акції проти підвищення цін на паливо у Франції розмалювали та пошкодили один із символів країни – Тріумфальну арку.

Про це повідомляє Le Figaro.

Учасники протестів так званих «жовтих жилетів» обписали стіни монументу різноманітними написами на кшталт "Макрона у відставку", "Жовті жилети тріумфують".

Окрім цього, було пошкоджено декоративне оздоблення монумента та статуї, які прикрашають арку.

"Жодна причина не виправдовує плюндрування Тріумфальної арки" - заявив президент Франції Еммануель Макрон, прибувши до Тріумфальної арки.

Повідомляється, що зараз монумент закрили для громадськості, а Національний центр пам'яток Франції вже розпочав роботи з його відновлення.

Загалом під час протестів у Парижі, станом на друге грудня, вже затримали 378 людей, а 133 – отримали поранення, зокрема 23 поліцейські. Про це повідомляє BFMTV з посиланням на дані поліції.

Протягом суботніх протестів учасники зводили барикади, палили автомобілі били вітрини та вступали сутички з поліцією.

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Як повідомляв УНІАН, у Франції з 17 листопада тривають акції проти підвищення цін на паливо, організовані ініціативою "Жовті жилети". Протестний рух спрямований проти планів уряду продовжити підвищення податків на паливо в 2019 році.

Учасники акцій заявляють, що підвищення податку вже призвело до зростання цін на паливо до рівня, який не спостерігався з початку 2000-х років. Зараз один літр бензину А-95 у Франції коштує близько двох євро.