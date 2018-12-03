В історичному центрі Неаполя вбили українця - ЗМІ

Чоловіку нанесли множинні ножові поранення.

У неділю, 2 грудня, ввечері у історичному центрі Неаполя вбили 36-річного громадянина України.

Як повідомляє ТСН, з посиланням на місцеве видання Il Giornale, повідомлення про інцидент надійшло до органів близько 22:30. Свідки кажуть, що бачили двох чоловіків, які запекло билися. Під час бійки один з чоловіків витягнув ніж та кілька разів вдарив супротивника. Той – впав на землю і стікав кров'ю. Фатальними стали поранення у горло та груди. Медики не змогли його врятувати.

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Місцеві ЗМІ повідомляють ім'я загиблого – Юрій Бусуйок (Iurii Busuiok). Він 9 років перебував в Італії, жив з батьками, працював будівельником.

Конфлікт стався біля клубу, який є популярним між іммігрантами зі Східної Європи. Зазначається, що нападник втік. Деякі видання зазначають, що українець заступився за дівчину, через що сталася бійка, і що обидва чоловіки були нетверезими. Також відзначають, що нападник був зі Східної Європи.

Поліція розслідує вбивство, опитує свідків та вивчає відео з камер спостереження.

Раніше повідомлялося, що у Польщі в результаті ДТП постраждали вісім українців.