У Польщі в результаті ДТП постраждали вісім українців - ЗМІ
11:57, 03 грудня 2018Світ
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Аварія сталася в місцевості Кшешовіце біля Кракова.
Один автомобіль пасажирський, другий - фургон / фото flickr.com/photos/lplewnia
У Польщі в результаті ДТП постраждали вісім українців.
Як повідомляє "Польське радіо", аварія сталася в місцевості Кшешовіце (Krzeszowicе) біля Кракова.
"Один автомобіль пасажирський, другий - це фургон", - йдеться в повідомленні.
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В результаті зіткнення двох авто постраждали вісім громадян України і водій фургона.
Місцева поліція попереджає водіїв, що дорожні умови в цьому районі дуже складні - на автошляхах ожеледиця.
Раніше недалеко від Львова в неділю, 2 грудня, у дорожньо-транспортній пригоді за участю двох Audi постраждали п'ять осіб.
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