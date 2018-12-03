У Польщі в результаті ДТП постраждали вісім українців - ЗМІ

Аварія сталася в місцевості Кшешовіце біля Кракова.

У Польщі в результаті ДТП постраждали вісім українців.

Як повідомляє "Польське радіо", аварія сталася в місцевості Кшешовіце (Krzeszowicе) біля Кракова.

"Один автомобіль пасажирський, другий - це фургон", - йдеться в повідомленні.

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В результаті зіткнення двох авто постраждали вісім громадян України і водій фургона.

Місцева поліція попереджає водіїв, що дорожні умови в цьому районі дуже складні - на автошляхах ожеледиця.

Раніше недалеко від Львова в неділю, 2 грудня, у дорожньо-транспортній пригоді за участю двох Audi постраждали п'ять осіб.