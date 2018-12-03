У Естонії пропонують розірвати угоду з РФ про кордон через події на Азові

Прикордонні угоди були підписані в 2014 році.

Парламентська опозиційна Консервативна народна партія Естонії (EKRE) знову підготувала законопроект, який передбачає не лише відмову від ратифікації прикордонного договору з Росією, але й відкликання підпису Естонії під цією угодою.

Про це пише Європейська правда з посиланням на ERR.

У жовтні минулого року Рійгікогу відхилив подібну ініціативу EKRE. Причиною відновлення ініціативи стали останні події в Керченській протоці, заявив депутат Рійгікогу від EKRE Яак Мадіссон.

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"Естонія не повинна укладати міжнародні угоди з країною, яка загострює військовий конфлікт з Україною і не дотримується міжнародних договорів", - підкреслив Мадіссон.

Прикордонні угоди були підписані в 2014 році. Тоді сторони домовилися, що угоди будуть ратифіковані парламентами обох країн паралельно.

У Рійгікогу перше читання законопроекту про ратифікацію прикордонних угод пройшло 25 листопада 2015 року.

У посольстві РФ в Естонії раніше заявляли, що Москва не ратифікує прикордонний договір з Естонією через русофобію Таллінна.