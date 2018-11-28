ЄС засудив застосування сили РФ у Керченській протоці та пригрозив належно відповісти

Високий представник ЄС закликала РФ звільнити захоплені українські судна та екіпаж.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні засудила застосування сили російськими військовими у Керченській протоці та пригрозила належно відповісти.

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Про це йдеться у заяві Могеріні щодо загострення напруження в Азовському морі, розміщеній на сайті Європейської Ради.

"ЄС висловлює крайню стурбованість щодо небезпечного збільшення напруження в Азовському морі та Керченській протоці в останні дні, яке призвело до захоплення Росією українських суден та їхнього екіпажу та відкриття вогню по ним, поранивши декількох українських військовослужбовців. Ми стривожені цим застосуванням сили Росією, що, на тлі посилення мілітаризації в районі, є неприйнятним", - наголосила Могеріні.

"Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодне та вільне проходження через Керченську протоку в Азовське море та з нього у відповідності до міжнародного права. Ми закликаємо усіх до максимальної стриманості з метою зниження напруження ситуації негайно. У цьому контексті, ми також закликаємо Росію безумовно та без зволікань звільнити захоплені судна, їхній екіпаж та спорядження", - заявила Високий представник ЄС.

"Незаконна анексія Кримського півострова Росією у 2014 році залишається безпосередньою загрозою міжнародній безпеці, яка має серйозні наслідки для міжнародного правового порядку, що захищає єдність та суверенітет держав. Ми підтверджуємо наше засудження цього порушення міжнародного права. Спорудження Керченського мосту становить подальше порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

Також вона заявила, що ЄС знову підтверджує повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Європейський Союз не визнає і не буде визнавати незаконну анексію Кримського півострова Росією. Європейський Союз продовжить відстежувати уважно ситуацію та налаштований діяти належним чином у взаємодії з його міжнародними партнерами", - наголосила Могеріні.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранені, 24 члени екіпажів потрапили у полон. Усі вони заарештовані так званим "судом" у Криму.

Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).