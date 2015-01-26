Бойовики ІД стратили японського заручника
10:47, 26 січня 2015Світ
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Радіостанція "Ісламської держави" в ефірі в інтернеті підтвердила страту одного з японських заручників Харуни Юкави.
REUTERS
Про це в понеділок повідомила телекомпанія NHK, пише РІА "Новости".
"Угрупування "Ісламська держава" призвела загрозу у виконання і стратила японського заручника. Другий заручник у відеоролику оголосив про страту Юкави. Другий заручник звернувся до сім'ї з проханням чинити тиск на свій уряд для звільнення його (заручника) в обмін на звільнення з в'язниці Саджиди ар-Рішауї", - йдеться в повідомленні.
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