Бойовики ІД стратили японського заручника

Про це в понеділок повідомила телекомпанія NHK, пише РІА "Новости".

"Угрупування "Ісламська держава" призвела загрозу у виконання і стратила японського заручника. Другий заручник у відеоролику оголосив про страту Юкави. Другий заручник звернувся до сім'ї з проханням чинити тиск на свій уряд для звільнення його (заручника) в обмін на звільнення з в'язниці Саджиди ар-Рішауї", - йдеться в повідомленні.

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