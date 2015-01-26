Путін вважає, що на Донбасі воює не українська армія, а "натовський легіон"
Президент РФ вважає, що сили АТО, які нібито є "іноземним легіоном", хочуть досягти геополітичних цілей стримування Росії.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що на сході України воює "натовський легіон", який має намір досягти геополітичних цілей стримування Росії, повідомляє ТАСС.
"Ми часто говоримо: українська армія, українська армія. Насправді, хто там воює? Там дійсно частково офіційні підрозділи збройних сил, але в значній мірі це так звані "добровольчі націоналістичні батальйони", - сказав Путін під час спілкування зі студентами Національного мінерально-сировинного університету "Горний" в Санкт-Петербурзі.
Він вважає, що на Донбасі воює зовсім не українська армія.
"По суті, це вже не армія, це іноземний легіон, в даному випадку іноземний натовський легіон, який, звичайно, не переслідує цілей національних інтересів України", - заявив президент.
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"Там зовсім інші цілі, і пов'язані вони з досягненням геополітичних цілей стримування Росії, що абсолютно не збігається з національними інтересами українського народу", - додав він.
Також Путін зазначив, що влада України використовувала перемир'я на сході України для перегрупування сил, а на сході України, на його думку, відбувається "громадянська війна".
Як відомо, Росія ігнорує виконання Мінських домовленостей, продовжуючи поставляти проросійським бойовикам на Донбасі зброю й військову техніку, а також відмовляється «закрити» російсько-український кордон. Крім того, РФ відмовляється виводити свої війська з окупованих частин Донецької та Луганської областей.