Путін вважає, що на Донбасі воює не українська армія, а "натовський легіон"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що на сході України воює "натовський легіон", який має намір досягти геополітичних цілей стримування Росії, повідомляє ТАСС.

"Ми часто говоримо: українська армія, українська армія. Насправді, хто там воює? Там дійсно частково офіційні підрозділи збройних сил, але в значній мірі це так звані "добровольчі націоналістичні батальйони", - сказав Путін під час спілкування зі студентами Національного мінерально-сировинного університету "Горний" в Санкт-Петербурзі.

Він вважає, що на Донбасі воює зовсім не українська армія.

"По суті, це вже не армія, це іноземний легіон, в даному випадку іноземний натовський легіон, який, звичайно, не переслідує цілей національних інтересів України", - заявив президент.

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"Там зовсім інші цілі, і пов'язані вони з досягненням геополітичних цілей стримування Росії, що абсолютно не збігається з національними інтересами українського народу", - додав він.

Також Путін зазначив, що влада України використовувала перемир'я на сході України для перегрупування сил, а на сході України, на його думку, відбувається "громадянська війна".

Як відомо, Росія ігнорує виконання Мінських домовленостей, продовжуючи поставляти проросійським бойовикам на Донбасі зброю й військову техніку, а також відмовляється «закрити» російсько-український кордон. Крім того, РФ відмовляється виводити свої війська з окупованих частин Донецької та Луганської областей.