Путін запропонує українським чоловікам "пересидіти" мобілізацію в РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав під час спілкування зі студентами Національного мінерально-сировинного університету «Горный» в Санкт-Петербурзі.

«До речі, багато людей вже ухиляються від мобілізації, намагаються до нас переїхати, пересидіти тут якийсь час. І правильно роблять, тому що їх просто штовхають туди, як гарматне м'ясо, під кулі. Але у нас там проблема - відповідно до норм закону громадяни України не можуть перебувати на території РФ більше 30 діб (згідно з двосторонніми угодами, громадяни України можуть перебувати на території РФ 90 діб - УНІАН), вони повертаються - їх цап і туди посилають", - переконаний Путін.

«Тому ми, напевно, тут змінимо дещо. В рамках закону можемо збільшити термін перебування певних категорій осіб, насамперед призовного віку», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, мобілізація в 2015 році проходитиме в три етапи і триватиме з січня до серпня. Перший етап розпочався 20 січня і триватиме 90 днів, другий почнеться орієнтовно в квітні і триватиме 60 днів, а третій етап - у червні і також триватиме 60 днів.

Впродовж цього року до лав ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

Сьогодні, 26 січня, прес-секретар Міноборони України Вікторія Кушнір заявила, що проросійські сили готують провокації з метою зриву мобілізації в Україні. «У Міністерстві оборони України є достовірна інформація про підготовку проросійськими силами провокацій з метою зриву мобілізації», - зазначила вона. Кушнір додала, що мобілізацію спробують зірвати «проведенням постановочних акцій і пікетування будівель військкоматів із залученням зацікавлених ЗМІ».

У зв'язку з цим Міністерство оборони закликало представників ЗМІ бути об'єктивними при висвітленні подій, пов'язаних з державним завданням - мобілізацією.