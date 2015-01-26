Проросійські сили готують провокації з метою зриву мобілізації – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міноборони України Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Міністерстві оборони України є достовірна інформація щодо підготовки проросійськими силами провокацій з метою зриву мобілізації», - зазначила вона.

Кушнір додала, що мобілізацію спробують зірвати «проведенням постановочних акцій та пікетування будівель військкоматів із залученням зацікавлених ЗМІ».

Читайте такожВ Україні створять реєстр тих, хто ухиляється від мобілізаціїУ зв’язку з цим Міністерство оборони закликало представників ЗМІ бути об’єктивними під час висвітлення подій, пов’язаних із державним завданням, - мобілізацією.

Як повідомляв УНІАН, мобілізація у 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень. Перший почався 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

Впродовж року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тис. українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.