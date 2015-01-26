У "ІД" погрожують новими терактами на Заході
18:39, 26 січня 2015Світ
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Терористичне угрупування "Ісламська держава" заявило про готовність здійснити нові атаки в країнах Заходу.
REUTERS
Як передає Agence France-Presse, відповідні загрози містяться в аудіозверненні представника ІД, розміщеному в Інтернеті.
7 січня в результаті терористичної атаки на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo у Парижі загинули 12 осіб. 10 січня в ході захоплення заручників в кошерній лавці в Порт-де-Венсен загинули чотири людини, повідомляє Росбалт.
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В грудні 2014 року Верховний суд Росії визнав "Ісламську державу" і "Джебхат ан-Нусра" терористичними організаціями, діяльність яких в Росії офіційно заборонена.
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