В Афганістані мітингувати проти Charlie Hebdo вийшли понад 20 тисяч осіб

17:27, 23 січня 2015
Світ
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На мітинг проти французького сатиричного журналу Charlie Hebdo за публікацію карикатури на пророка Мухаммеда в місті Герат на північно-заході Афганістану вийшли принаймні 20 тис. осіб.

Демонстранти палили французькі прапори, вигукували гасла проти Франції і вимагали, щоб Париж вибачився перед мусульманами, за інформацією Agence France-Presse повідомляє Gazeta.ru.

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Ще одна акція протесту пройшла в Кабулі, де кілька демонстрантів закидали камінням посольство Франції, в зв'язку з чим охороні довелося зробити декілька попереджувальних пострілів.

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