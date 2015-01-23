В Афганістані мітингувати проти Charlie Hebdo вийшли понад 20 тисяч осіб

Демонстранти палили французькі прапори, вигукували гасла проти Франції і вимагали, щоб Париж вибачився перед мусульманами, за інформацією Agence France-Presse повідомляє Gazeta.ru.

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Ще одна акція протесту пройшла в Кабулі, де кілька демонстрантів закидали камінням посольство Франції, в зв'язку з чим охороні довелося зробити декілька попереджувальних пострілів.