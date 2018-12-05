Трампу не дали слово: вперше за 45 років чинний президент США не виступить на похороні попередника

Водночас Трамп, який раніше критикував родину Бушів, із дружиною Меланією планують взяти участь у церемонії поховання.

Президент США Дональд Трамп не виступатиме з жалобною промовою на похороні колишнього президента США Джорджа Буша-старшого. Це вперше з 1973 року чинного американського президента не запросили виступити з промовою на похороні покійного екс-голови держави.

Читайте також"Місія завершена": пес Джорджа Буша-старшого зворушливо попрощався з ним біля труни (фото, відео)

Водночас Трамп, який раніше критикував родину Бушів, із дружиною Меланією планують взяти участь у церемонії поховання, повідомляє Радіо Свобода.

Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) 5 грудня.

Труну з тілом Буша-старшого перевезуть із Ротонди – центральної зали під головним куполом – Капітолію, будівлі Конгресу, де вона стояла для прощання громадськості до 5 грудня, до Національного собору, де відбудеться церемонія державного похорону.

На церемонії виступить Джордж Буш-молодший, син покійного і теж колишній президент США.

Після церемонії тіло померлого повернуть до Г’юстона у штаті Техас, де його 6 грудня поховають на території президентської бібліотеки його імені, де вже поховані його дружина Барбара і дочка Робін – вона померла від лейкемії в чотирирічному віці в 1953-му.

Як повідомляв УНІАН, Джордж Буш-старший помер 30 листопада у віці 94 років.