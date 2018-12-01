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Помер екс-президент США Джордж Буш-старший (відео)

08:39, 01 грудня 2018
Світ
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Джордж Буш старший / REUTERS

Про це йдеться в заяві його сина, 43 президента США Джорджа Буша молодшого, опублікованій прес-секретарем Джимом Макгратом.

"Джеб, Неіл, Марвін і я з сумом повідомляємо, що після 94 чудових років наш дорогий батько помер. Джордж Герберт Вокер Буш був людиною з сильним характером і батьком, якого дочки і сини тільки могли бажати", - йдеться в заяві.

Час і місце похорону поки невідомі. За словами спікера, їх буде оголошено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада помер культовий італійський режисер Бернардо Бертолуччі.

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Теги: #смерть#Джордж Буш-старший