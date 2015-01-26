Постпред Литви в ООН: події в Україні - найкривавіший конфлікт у Європі з часів Балканської війни

Постпред Литви в ООН Раймонда Мурмокайте під час засідання Радбезу ООН зауважила, що останні події в України - це найкривавіший момент у Європі із часів Балканської війни.

Дипломат засудила дії бойовиків та висловила співчуття сім'ям загиблих та поранених під час обстрілу Маріуполя "Градами", передає ТСН.ua.

Також Мурмокайте навела ряд цифр, які свідчать про всю жахливість ситуації на Сході. Так, протягом конфлікту 5 тисяч осіб загинули, 7 тисяч - поранені, 50 тисяч довелося втікати із власних домівок.

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Постпред Литви в ООН Раймонда Мурмокайте наголосила, що поки Росія не перестане демонізувати сусіда, в України немає шансу на мир. Події, що розгортаються на Сході України, Мурмокайте назвала "маріонетковою війною".

Нагадаємо, що раніше постпред Литви в ООН Раймонда Мурмокайте заявила, що війська бойовиків кидають виклик малим європейським країнам.