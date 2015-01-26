Позачергове засідання Ради Безпеки ООН
19:44, 26 січня 2015Політика
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Рада Безпеки ООН сьогодні знову проводить засідання щодо України.
Reuters
Про це повідомив постійний представник України Юрій Сергєєв у Твіттер.
"Засідання РБ ООН щодо ситуації в Україні відбудеться о 8 вечора за Києвом! слідкуйте за онлайн-трансляціями", - написав він.
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З брифінгом перед членами Ради виступить заступник генсека ООН Джефрі Фелтман.
Подію завершено о 22:20
Пряма трансляція, Перший національний (початок о 20:00).
Пряма трансляція. ООН
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