Позачергове засідання Ради Безпеки ООН

Рада Безпеки ООН сьогодні знову проводить засідання щодо України.

Про це повідомив постійний представник України Юрій Сергєєв у Твіттер. "Засідання РБ ООН щодо ситуації в Україні відбудеться о 8 вечора за Києвом! слідкуйте за онлайн-трансляціями", - написав він. Читайте такожУ понеділок Радбез ООН знову збереться говорити про Україну З брифінгом перед членами Ради виступить заступник генсека ООН Джефрі Фелтман. Подію завершено о 22:20 Пряма трансляція, Перший національний (початок о 20:00). Пряма трансляція. ООН

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