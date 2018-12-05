"Юрба танцює під електро": у Чорнобильській зоні влаштували вечірку (фото)

На головній площі міста-привида Прип'яті художник Валерій Коршунов організував справжнє шоу з електронною музикою і візуальними ефектами.

У місті Прип'ять у Чорнобильській зоні відчуження відбулася рейв-вечірка. Про це пише видання Vice.

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Організатор шоу художник Валерій Коршунов, автор проекту Artefact, піклувався не тільки за музичну складовою, але і захисні халати для учасників, а також озброєну охорону заходу.

«Юрба танцює під електро, грає через гучномовці, встановлені на головній площі Прип'яті. Сполохи світла мерехтять на бетонних блоках пустельних будинків. На двох екранах показуються візуальні ефекти, які посилаються на класичний радянський фільм "Сталкер" Андрія Тарковського, — пише автор статті. — Я відчуваю, що я в Гластонбері (один із знакових музичних фестивалів світу), і це 4 години ночі. За нашою оточеної зоною військові збилися в напівтемряві. Деякі гойдаються в такт музиці».

Організатори зазначають, що Чорнобильська аварія була не тільки радіаційною катастрофою, але і інформаційною. Тому, нагадати людям про жахливі наслідки поширення фейкових даних та новин — центральна ідея цього заходу.